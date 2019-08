KLM snapt ‘ramkoers’ van bonden niet

KLM snapt niets van de opstelling van de vakbonden, die volgens de maatschappij liever aansturen op acties in plaats van het voeren van overleg over een “verbeterd cao-voorstel”. Volgens KLM werd juist op verzoek van de bonden een gesprek buiten de cao-tafel om gepland, zodat de vakbeweging daarna kon bepalen of en hoe zij het cao-overleg wil vervolgen. Maar dat informele gesprek werd volgens KLM uiteindelijk door de bonden alsnog afgezegd.

De bonden stelden KLM eerder een deadline om met een verbeterd voorstel te komen. Medewerkers van de maatschappij eisen behalve een loonsverhoging ook meer personeel in vaste dienst en minder zware roosters. KLM had de bonden daarop aangeboden om op 26 augustus over een verbeterd cao-voorstel op loon en looptijd te bespreken.

De vakbonden zeiden eerder al zich op vervolgstappen te beraden als een tegemoetkoming van KLM uitblijft. Of er acties komen en hoe deze er dan eventueel uit komen te zien, is nog niet duidelijk.