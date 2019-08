Kort geding om schouw in zaak Jos B.

Enkele media hebben een kort geding aangespannen tegen de rechtbank Limburg en de gemeente Brunssum. De rechtbank in Maastricht houdt dinsdag een schouw op de Brunssummerheide in de zaak tegen Jos B., verdachte van de moord op Nicky Verstappen. De president van de rechtbank wil daar geen pers bij hebben, de media willen via het geding afdwingen dat één cameraman beelden maakt namens hen allemaal.

Op de Brunssummerheide werd 21 jaar geleden het lichaam van de 11-jarige Nicky gevonden. Hij verdween uit een jeugdkamp, een dag later werd hij dood aangetroffen. Jos B. kwam als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. Hij werd vorig jaar augustus aangehouden.

Tijdens de schouw, die onderdeel is van de strafzaak, wordt het gebied bezocht door rechters, officieren van justitie, de familie van Nicky Verstappen onder begeleiding van de politie, en Jos B. met zijn raadsman. Het gebied dat wordt afgezet is ongeveer 2 bij 2 kilometer groot. De gemeente heeft hiervoor een noodverordening uitgevaardigd.

Onder de media die het kort geding hebben aangespannen zijn de NOS, het ANP, het AD, De Telegraaf en RTL Boulevard, RTL Nieuws, Nu.nl en Hart van Nederland. Ook de journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben zich bij de zaak aangesloten. Zij vinden onder meer dat het besluit van de rechtbank in strijd is met het recht op vrije nieuwsgaring.

“Rechtszaken dienen een openbaar karakter te hebben. De beslissing van de rechtbank om niet alleen het publiek, maar ook mediaorganisaties te weren heeft grote consequenties”, zegt Marcel Gelauff, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Op welke dag het geding dient, is nog niet bekend.