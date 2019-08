Minister: geen ruis met OM over coffeeshopbaas

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spreekt tegen dat het Openbaar Ministerie ontstemd is over zijn reis naar Thailand. Het OM heeft juist geholpen met de voorbereiding van het bezoek, dat is bedoeld om de Thaise autoriteiten zover te krijgen dat de daar gedetineerde coffeeshopbaas Johan van Laarhoven terug mag naar Nederland.

Grapperhaus wil zich inspannen voor Van Laarhoven omdat hij en zijn Thaise echtgenote door toedoen van het Nederlandse OM in Thailand achter de tralies zijn beland. Justitie vroeg Thailand om hulp bij de vervolging van de voormalige coffeeshophouder, dat Van Laarhoven vervolgens zélf vervolgde en voor vele jaren opsloot. De Nationale Ombudsman tikte justitie daarvoor op de vingers en partijen in de Tweede Kamer drongen aan op tussenkomst van de minister.

Het OM is volgens NRC niet blij met Grapperhaus’ reis, omdat die de Nederlandse strafzaak tegen Van Laarhoven zou kunnen doorkruisen. Maar de minister heeft “dat nog eens nagegaan, maar die geluiden worden niet herkend”.