Nederlandse mama’s verdienen extra’s met online shoppen

Altijd korting krijgen op je online aankopen? Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Maar dankzij de FamilyCard, een ambitieuze Nederlandse startup, is het voor meer dan 40.000 FamilyCard-leden de normaalste zaak van de wereld geworden.

FamilyCard.nl is een digitale webshop klantenkaart waarmee je altijd korting krijgt bij de 564 Nederlandse én internationale webshops – zoals Hema, Aliexpress, Booking, Zalando Lounge, MediaMarkt, vanHaren en Thuisbezorgd.nl die zich al aansloten bij FamilyCard. En elke maand komen er webshops bij.

Dé oplossing voor drukbezette mama’s

Naast studenten blijken ook mama’s erg gewonnen te zijn voor het concept van FamilyCard. Logisch ook: mama’s die overdag druk bezig zijn met hun job en gezin, shoppen vaak ’s avonds online. Ze bestellen er alles voor het gezin, van pampers en allerlei kinderspullen, outfits voor zichzelf, maaltijdboxen, cadeautjes, huisboeken tot vakanties. Dankzij het uitgebreide aanbod van webshops die aangesloten zijn bij FamilyCard, kunnen de mama’s zowat al hun aankopen via hun digitale FamilyCard klantenkaart scoren.

Anouk (33), mama van 2 zoontjes: “Ik bespaarde al 179,12 euro”

Ook Anouk (33) uit Dordrecht heeft al een tijdje een FamilyCard die ze voor al haar online aankopen gebruikt. “Een vriendin van mij die ook twee kindjes heeft, vertelde mij hoeveel ze elke maand bespaart via de FamilyCard. Ik heb dan maar de proef op de som genomen en mij lid gemaakt. Na de eerste maand had ik 27,03 euro bespaard. Bij de start van het nieuwe schooljaar was het boodschappenlijstje erg lang: schoolgerief, boeken, boekentas, … Gelukkig kon ik bijna alle dingen van mijn lijstje online aankopen bij de webshops via FamilyCard en kreeg ik dankzij FamilyCard véél meer korting dan met een traditionele klantenkaart bij de supermarkt. Zo kon ik in totaal sinds de start van het vorige schooljaar al 179,12 euro besparen. Met het geld dat we sparen, kopen we leuke outfits voor onze 2 kids. Of we trakteren onszelf op een avondje uit”, aldus een enthousiaste Anouk.

FamilyCard: 100 procent gratis dankzij slim concept

Niets is gratis, dus waarom zou een FamilyCard dat wel zijn? We vroegen het Wim Willems (38), oprichter van FamilyCard. “FamilyCard is 100 procent gratis en zal dat ook altijd blijven. Wij verdienen ons geld immers dankzij reclame inkomsten, waardoor we het platform volledig gratis kunnen houden. Bovendien worden alle data veilig opgeslagen en in onze privacy verklaring staat glashelder omschreven dat deze nooit doorgegeven of doorverkocht zal worden aan derden.” De startup heeft trouwens ambitieuze plannen: “We willen eerst Nederland veroveren, en hebben al plannen gemaakt voor Frankrijk en Duitsland. Dat ons concept aanslaat, is duidelijk. We hadden 9 maand na lancering al meer dan 30.000 leden en dat aantal blijft maar stijgen,” aldus Willems.

Nieuwe leden ontvangen tijdelijk 5 euro

Momenteel heeft FamilyCard een actie lopen, waarbij elk nieuw lid 5 euro ontvangt bij het aanmaken van een FamilyCard account. Een extra reden om het nieuwe schooljaar budgetbewust in te zetten.