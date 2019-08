Utrecht krijgt thuisbasis van gameteam

Utrecht krijgt een groot nieuw sportcomplex. Niet voor voetbal, tennis of volleybal, maar voor gamen. Een van de grootste e-sportclubs ter wereld, Team Liquid, opent volgend jaar namelijk een hoofdkantoor naast station Utrecht Centraal. Dat kantoor krijgt gameruimtes en een fanshop, net als bijvoorbeeld voetbalclubs. Voorbijgangers kunnen de gamers daar in actie zien.

De 36-jarige Victor Goossens, die zichzelf tijdens games Nazgul noemt, richtte Team Liquid twintig jaar geleden op in Utrecht. De teamleden speelden toen de game StarCraft: Brood War. Later werd het team ook actief met andere games. Team Liquid heeft inmiddels tientallen gamers onder contract staan, die games als League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 en Fortnite spelen. “Vanuit Utrecht hebben ze de wereld veroverd; qua grootte en uitstraling kun je het bedrijf en merk vergelijken met FC Barcelona”, verklaart wethouder Klaas Verschuure.

Gamen wordt een steeds grotere tak van sport. Topspelers verdienen miljoenen met toernooien en livestreams. Zo won Team Liquid in 2017 bijna 11 miljoen dollar door de eindzege op het grootste gametoernooi ter wereld, The International. Bij de Aziatische Spelen vorig jaar was gamen een demonstratiesport. Bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is gamen misschien ook te zien.