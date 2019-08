Verkenner moet onrust verpleegkundigen sussen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een ‘verkenner’ in de arm genomen die in kaart moet brengen of het nieuwe onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen kan doorgaan. Werkgevers en werknemers in de zorg hadden om die nieuwe indeling gevraagd, maar buiten het verzet van een flink aantal verpleegkundigen gerekend.

Bruins heeft Alexander Rinnooy Kan, ervaren in de politiek en het maatschappelijk middenveld, gevraagd om te onderzoeken wat hij met het wetsvoorstel aan moet nu dat op onverwacht veel weerstand stuit. De minister besloot al eerder het plan even in de ijskast te zetten. Zonder draagvlak zet Bruins het voorstel sowieso niet door, want “dat geeft natuurlijk alleen maar chagrijn en dan verlies je ook het enthousiasme van de mensen in de zorg. En dat hebben we juist heel hard nodig de komende jaren”, zegt hij met een verwijzing naar de schaarste aan zorgpersoneel.

Rinnooy Kan kan ook tot de conclusie komen dat het wetsvoorstel van tafel moet, aldus Bruins. Regelt de gezondheidszorg het zelf “of is er nog iets heel anders nodig”, dan kan dat ook. Maar er moet snel iets gebeuren, want “die onrust moet eruit. Ik heb mensen nodig in de zorg.”