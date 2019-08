250.000 mensen betalen voor NPO Start Plus

NPO Start Plus, de betaalde streamingdienst van de publieke omroep, heeft 250.000 abonnees. Dat zegt NPO Start-manager Mezen Dannawi donderdag in een interview met Nu.nl. Met de dienst kan een breed scala aan programma’s online worden teruggekeken.

Dannawi benadrukt dat de publieke omroep geen winst wil maken met NPO Start Plus. Hij zegt dat de de publieke omroep een vergoeding vraagt aan kijkers om zo de kosten van programmarechten te kunnen dekken. “We zagen dat mensen meerdere afleveringen wilden kijken, maar kwamen erachter dat daar extra rechten voor betaald moesten worden. We konden die kosten niet zelf dekken en besloten daarom een kleine vergoeding te vragen. Zo vallen we de kijker die dat niet wil ook niet lastig.”

De dienst kost 2,95 euro per maand en heeft een groter aanbod dan de gratis versie. Dannawi noemt NPO Start Plus na de lancering in 2017 nu al een succes. “In ons concessiebeleidsplan uit juli 2015 hebben we gezegd dat we in 2020 met NPO Start Plus 300.000 tot 400.000 mensen willen bereiken.”