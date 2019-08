D66 wil dat Nederland opkomt voor ongelovigen

D66 wil dat de regering zich sterk gaat maken voor de rechten van ongelovigen in het buitenland. De coalitiepartij komt donderdag met een initiatiefvoorstel daarvoor. Nederland telt meer ongelovigen dan gelovigen en is daarom bij uitstek een land dat de positie van vervolgde atheïsten kan aankaarten, stelt Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in Trouw.

“Veel landen komen op voor christenen die in de knel zitten, maar tegen de verdrukking van atheïsten wordt veel minder opgekomen”, aldus Sjoerdsma. Hij wil dat de ministers Stef Blok en Sigrid Kaag zich steviger gaan uitspreken voor de rechten van “de derde grootste vervolgde groep ter wereld”.

Sjoerdsma noemt in de krant Saudi-Arabië, Pakistan, Indonesië en Bangladesh als voorbeeld van landen waar de bewindslieden misstanden kunnen aankaarten. “Volgens de VN-rapporteur die over vrijheid van religie gaat, hebben landen als Nederland bij uitstek het gezag hiervoor”, zegt de D66’er die ook wil dat vertegenwoordigers van de Nederlandse staat vaker aanwezig zijn bij rechtszaken tegen ongelovigen.