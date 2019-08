Dak van stadion Galgenwaard nagekeken

Het dak van Stadion Galgenwaard van FC Utrecht wordt donderdag extra gecontroleerd. Een ploeg gaat alle lasverbindingen boven de vier tribunes controleren. Als het nodig is, gaat het werk op vrijdag door.

Aanleiding is het instorten van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar. De overkapping boven de Molenaartribune stortte op 10 augustus in. Op andere plekken dreigt het dak ook naar beneden te komen. Scheurende lasnaden zijn de boosdoener.

Na het instorten heeft de Galgenwaard ook al eens naar zijn dak laten kijken. Toen werd niets vreemds ontdekt, maar de oorzaak bij AZ was toen nog niet bekend. Om elke twijfel uit te sluiten, laat de eigenaar van het stadion nu nog een keer naar de lasnaden kijken.

Het stadion van AZ is gebouwd door het inmiddels failliete bouwbedrijf Midreth. Dat was ook verantwoordelijk voor de grote herbouw van de Galgenwaard aan het begin van deze eeuw.