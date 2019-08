Eis: lange straffen voor mislukte liquidaties

Het Openbaar Ministerie heeft lange celstraffen geëist tegen twee 25-jarige mannen voor hun betrokkenheid bij mislukte moordaanslagen. Zakaria Z. hoorde 15 jaar cel eisen (in verband met één poging) en Abderrahmane el B. 25 jaar (wegens drie mislukte aanslagen).

De twee zouden in april 2016 in Amsterdam de crimineel Nourdine A. om het leven hebben willen brengen, in opdracht van een andere crimineel. A. overleefde de poging. El B. wordt ook vervolgd voor een moordpoging in 2014. Ook zou hij in de zomer van 2017 een rol hebben gespeeld in een op het laatste moment verijdelde liquidatiepoging in Almere.

Het Openbaar Ministerie sprak tijdens de zitting donderdag van nietsontziende, koelbloedige, jeugdige moordenaars.

Rond al deze pogingen spelen meer rechtszaken en zijn sommigen al veroordeeld.