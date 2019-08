Gilze en Rijen gaat ‘hittewimpel’ toch halen

De Brabantse gemeente Gilze en Rijen gaat de ‘hittewimpel’ vrijdag toch ophalen in het Gelderse Warnsveld. Ingrid Langen, directeur van de culturele centra in Gilze en Rijen, heeft zich donderdag bij het college gemeld en gaat het kleinood nu namens het college ophalen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Langen klopte aan bij burgemeester Jan Boelhouwer en de wethouders na berichten dat Gilze en Rijen niemand kon vinden om de ‘hittewimpel’ in ontvangst te nemen in Warnsveld. De Warnsveldse huisarts Jan Thate kreeg die wimpel, nadat hij vrijdag precies 75 jaar geleden een recordwarmte van 38,6 graden had gemeten. Vorige maand werd dit record pas verbroken, toen het op het meetpunt van de vliegbasis Gilze-Rijen 40,7 graden werd.

Warnsveld wilde het recordhouderschap vrijdag formeel overdragen aan Gilze en Rijen en was teleurgesteld dat er niemand kon komen. De organisatie is blij dat het uiteindelijk toch is gelukt, aldus Henk-Jan Hulleman. Warnsveld houdt vrijdag ook een mini-symposium over klimaatverandering.