Internetsuper Picnic haalt uit naar vakbond

Internetsupermarkt Picnic ergert zich aan de vele verwijten van vakbond FNV over het bedrijf. De bond kondigde aan om donderdag weer met een aantal ontevreden krachten naar het hoofdkantoor van Picnic in Duivendrecht te komen.

“De vorige keren dat de FNV langskwam werkte Picnic hier iedere keer aan mee, om er helaas elke keer achter te komen dat de vakbond niet uit is op een gesprek, maar alleen een show opvoert en dit illustreert met verdraaide of verzonnen feiten”, zegt medeoprichter Michiel Muller. “Picnic werkt daarom vandaag niet mee aan het toneelstukje. Temeer daar Picnic helemaal geen derde partij nodig heeft om met haar medewerkers te praten.”

Omdat de hoeveelheid “onwaarheden en insinuaties die de FNV verspreidt” volgens hem inmiddels aanzienlijk is, somt Muller in een verklaring de “echte feiten” op. Hij weerspreekt onder meer berichten over een vermeende angstcultuur, onveilige werkomstandigheden en zzp-constructies.

De afgelopen maanden heeft FNV een aantal keer actie gevoerd tegen Picnic, onder meer omdat de bond vindt dat Picnic onder de supermarkt-cao moet vallen. Over deze kwestie is een rechtszaak aangespannen die binnenkort dient.