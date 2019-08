‘Kabinet moet koopkracht ouderen verbeteren’

Het kabinet moet bij Prinsjesdag maatregelen aankondigen om de koopkracht van ouderen te verbeteren. Daarvoor pleit KBO-PCOB, naar eigen zeggen de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Uit eigen onderzoek zou blijken dat vier op de tien ouderen de armoede bij andere senioren in hun omgeving zien toenemen. Zeven op de tien vinden dat er een steeds sterkere tweedeling is tussen wie voldoende geld heeft, en een groeiende groep met te weinig geld om aan de samenleving te kunnen deelnemen.

KBO-PCOB stelt dat naast activiteiten, uitjes, sport en verjaardagen ook zorg vaker wordt vermeden. Van de senioren geeft 18 procent aan het afgelopen jaar wel eens een bezoek aan bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapeut te hebben gemeden om vrees over de kosten.

De organisatie wijst erop dat de koopkracht van veel ouderen al niet best is en alleen maar verder verslechtert doordat veel pensioenen waarschijnlijk worden gekort. “Het is ronduit dramatisch. Na jaren van niet-indexeren volgt er nu korting. Compenseren is nodig om de groeiende financiĆ«le kwetsbaarheid bij groepen senioren tegen te gaan. De minister moet ingrijpen”, zegt directeur Manon Vanderkaa.