Tilburg ontvangt roodharigen op Redhead Days

In Tilburg geldt de komende dagen code rood. Niet vanwege extreme weersomstandigheden maar omdat de stad duizenden roodharigen verwelkomt tijdens de Redhead Days, oftewel internationale ‘roodharigendag’.

De organisatie verwacht ruim 40.000 bezoekers uit meer dan 80 landen, onder wie ook veel liefhebbers van mensen met een rode haarkleur. Het festival begint met een fietstocht, speciaal voor roodharigen en een kick-offparty in Poppodium 013 op vrijdagavond. Hoogtepunt is een fotoshoot met roodharigen op zondag. In eerdere jaren gingen daarbij steevast meer dan duizend mannen, vrouwen en kinderen met rood haar op de foto.

Het gratis festival heeft diverse activiteiten voor jong en oud (roodharig en niet-roodharig) zoals spelletjes, optredens van bandjes en dj’s en lezingen en tentoonstellingen over rood haar.

Eerdere edities vonden plaats in Breda. Kwamen in 2007 zo’n 800 roodharigen naar het Bredase stadspark, de afgelopen jaren kwamen circa 40.000 mensen af op het evenement. Vorig jaar trok het festival aanzienlijk minder bezoekers, zo’n 20.000. De organisatie schreef dat toe aan het slechte weer.

Mede vanwege onenigheid tussen de organisatie en de gemeente Breda over subsidies, is voor de 14e editie van de Redhead Days uitgeweken naar Tilburg.