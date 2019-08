Demonstraties tegen branden in Amazone

Op diverse plekken is gedemonstreerd tegen bosbranden in het Amazonegebied. De Nederlandse tak van Fridays for Future, de beweging van de Zweedse Greta Thunberg, hield acties op de Dam in Amsterdam en bij het Jaarbeursplein in Utrecht. Ook bij de Braziliaanse ambassade in Den Haag waren demonstranten.

Op de Dam betoogden volgens een woordvoerder van Fridays for Future ongeveer vierhonderd mensen. “We hebben een die-in gehouden en ongeveer tien minuten voor dood op de grond gelegen. De branden in het Amazonegebied moeten stoppen, want de bomen zijn de longen van de wereld.” In Utrecht is een tocht gehouden.