Explosie woning mogelijk door granaat politie

De explosie die donderdagavond plaatshad in een woning in Hoensbroek, gemeente Heerlen, is mogelijk veroorzaakt door een flitsgranaat van het binnenvallend arrestatieteam van de politie. Dat zei een woordvoerster van de politie vrijdag tijdens een persbijeenkomst. De Rijksrecherche gaat onderzoeken of de granaat, die bedoeld is om een verdachte te desoriënteren, de explosie heeft veroorzaakt.

De explosie deed zich rond 23.45 uur voor aan de Prins Willemstraat. Op dat moment wilde een arrestatieteam de bewoner uit de woning halen, omdat hij al een tijdje dreigde zijn huis met gas op te blazen. Op basis van een eigen provisorische gasmeting dacht het arrestatieteam dat er geen gas in de woning was. Dat bleek een misvatting.

Toen de granaat naar binnen werd gegooid, ontstond een grote explosie, gevolg door een felle uitslaande brand. De bewoner en een lid van het arrestatieteam raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.