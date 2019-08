‘Koelere nachten groot verschil met hete periode juli’

Het RIVM heeft voor zaterdag het nationale hitteplan afgekondigd. Komend weekeinde worden temperaturen tot 32 graden verwacht, in de dagen daarna kan het kwik volgens Weeronline nog stijgen tot 30 graden. Dat doet denken aan de situatie in juli, toen eveneens het hitteplan werd afgekondigd.

Toen was er echter sprake van code oranje, tegen code geel nu. Waar code geel als de eerste waarschuwing geldt, wordt mensen bij code oranje aangeraden om bij dagelijkse bezigheden rekening te houden met de hitte.

Er is nog een verschil tussen de hitte van juli en het verwachte warme weekeinde dat ons te wachten staat, vertelt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline. “De middagtemperatuur was toen veel hoger, zo’n 8 graden en dat is veel. En wat misschien nog wel veel belangrijker is, is de temperatuur in de avond en nacht. In juli bleef het in de avond bloedheet en werd de temperatuur pas rond 22.00 uur wat dragelijker. Soms duurde het tot middernacht totdat de temperatuur beneden de 30 graden daalde.”

Van dergelijke, plakkerige zomernachten zal nu geen sprake zijn, vertelt de weerkundige. “Komende dagen is het rond 21.00 uur flink donker en de temperatuur zet aan het begin van de avond al een daling in. Rond een uur of acht kan het nog wel 24 tot 28 graden zijn en dat is best warm, maar met het invallen van de duisternis koelt het sneller af en om 23.00 uur is het op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden.”