Napels-muziekfestival krijgt hulp uit Gomorra

Napels is het thema van de 38e editie van het Festival Oude Muziek, dat vrijdag in Utrecht begint. Met name van de 16e tot de 18e eeuw was ‘Napoli’ een belangrijk centrum van artistieke vernieuwing in Europa, met conservatoria die het hele continent voorzagen van instrumentalisten, componisten en zangers. Het festival wil de muzikale erfenis van de stad op de kaart zetten bij het moderne publiek.

Het programma omvat ruim 250 concerten, lezingen en andere activiteiten. Cristina Donadio, Scianel uit de Italiaanse televisieserie Gomorra, komt er zelfs aan te pas. Ze werkt tijdens het festival mee aan de vijfdelige talkshow Storie napoletane, over tal van onderwerpen, en aan een concert waarop ‘powervrouwen’ uit het 17e-eeuwse Napels centraal staan.

De Duitse schrijver en regisseur Thomas Höft is co-curator van het festival. Specialisten in de Italiaanse oude muziek Marco Mencoboni en Giulio Prandi krijgen een bijzondere rol als ‘artists in residence’.