De Noorse politie heeft het onderzoek naar Arjen Kamphuis afgesloten. De Amsterdammer raakte vorig jaar augustus vermist tijdens een trip in Noorwegen. Er kwam een grote zoekactie op gang.

Hoewel er nog geen lichaam is gevonden, gaat de politie ervan uit dat Kamphuis is verongelukt tijdens zijn tocht met een kajak en dat hij in het water is gevallen.

De kajak werd een paar dagen na de vermissing teruggevonden.