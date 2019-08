Strenge controle toerist grens China-Hongkong

Toeristen die van het vasteland van China naar Hongkong willen, moeten bij de grensovergangen rekening houden met strenge controles. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

“Tijdens controles kunt u gefotografeerd worden en kan om uw gegevens en telefoonnummer gevraagd worden. Houd er ook rekening mee dat uw mobiele telefoon en andere apparatuur waar informatie op kan staan gecontroleerd kan worden”, staat in een update van het reisadvies.

Het ministerie waarschuwt verder dat de demonstraties in Hongkong kunnen eindigen in geweld. Ook kunnen ze leiden tot vertraging of uitval van het openbaar vervoer en het vliegverkeer. Wees alert, is daarom het devies.