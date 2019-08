‘Vandaag is rood’ in Tilburg op Redhead Days

Zo’n 40.000 bezoekers worden er vanaf vrijdag in Tilburg verwacht voor de 14e editie van Roodharigendag, oftewel Redhead Days. Mensen met rood haar en liefhebbers van deze haarkleur uit de hele wereld weten de weg naar de Brabantse stad te vinden. Het evenement, dat eerst in Breda plaatsvond, duurt tot en met zondag.

Het gratis festival heeft diverse activiteiten voor jong en oud zoals spelletjes, optredens van bandjes en dj’s en lezingen en tentoonstellingen over rood haar. Vrijdag is er een fietstocht en een feestavond in Poppodium 013. Een fotoshoot met roodharigen op zondagmiddag geldt al jaren als absoluut hoogtepunt.

De afgelopen jaren kwamen steevast ongeveer 40.000 mensen af op het evenement. Maar vorig jaar waren de weersomstandigheden zo slecht dat maar ongeveer de helft van dat aantal kwam opdagen.

In Ierland en Groot-Brittanniƫ wonen waarschijnlijk de meeste roodharigen, ginger girls en boys. Maar ook op bepaalde plekken in Rusland en de Verenigde Staten komt roodharigheid opvallend veel voor.

De aantrekkingskracht die de kleur rood volgens velen heeft, is in 2006 fraai bezongen in (Vandaag is) Rood van Marco Borsato: “Een kleur van passie en van wijn, de kleur van jouw lippen”. En in de jaren 70 natuurlijk op onovertroffen wijze door Arne Jansen: “Meisjes met rode haren (die kunnen kussen, dat is niet mis)”.