Vleermuis in de schijnwerpers

Vleermuizen blijven vaak buiten het zicht, maar dit weekend staan de beestjes volop in de belangstelling. Tijdens de Nacht van de Vleermuis worden vrijdag op tientallen plaatsen vleermuisexcursies en presentaties over de nachtdieren gehouden. Wie een bijdrage wil leveren aan de kennis over de Nederlandse vleermuispopulatie, kan zaterdag en zondag meedoen aan de tweede Vleermuistuintelling.

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Volgens de internationale organisatie Eurobats, die zich richt op bescherming van de beestjes, hebben Europese vleermuizen het moeilijk door het gebruik van pesticiden en verlies van leefgebied. De organisatie wijst erop dat vleermuizen een belangrijke rol spelen bij het controleren van insectenpopulaties. Sommige soorten verspreiden ook stuifmeel en zaden.

In Nederland komen achttien vleermuissoorten voor, zoals de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis of rosse vleermuis. Ze leven in de natuur of in gebouwen, onder dakpannen of in spouwmuren. Een gemiddelde vleermuis eet zo’n duizend insecten per nacht.

Wie mee wil doen aan de telling, hoeft alleen rond zonsondergang in zijn tuin te gaan zitten en een uurtje vleermuizen te tellen. Registreren kan op www.tuintelling.nl. Op www.nachtvandevleermuis.nl staat een overzicht van alle activiteiten per provincie. Zo gaan op meerdere plekken gidsen op pad met detectoren om vleermuizen op te sporen.

“Vleermuizen zijn goede indicatoren voor een duurzame, natuurinclusieve omgeving”, aldus de organisatie van de telling. “Vooral daar waar mensen in hun eigen omgeving genoeg ruimte laten voor natuurlijk groen, waterrijke natuur en een donkere nacht, komen veel vleermuizen voor.”