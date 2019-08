Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf volgend jaar verminderd. Dit voordeel voor zzp’ers gaat de komende tien jaar terug van 7280 euro naar 5000 euro. Dat melden kringen rond het kabinet na berichtgeving van het FD. De aanpak van de zelfstandigenaftrek was ook al in het regeerakkoord afgesproken.

Het kabinet wil de regeling aanpakken om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers in vaste dienst kleiner te maken. Met de aftrek hoeven zelfstandigen over de eerste 7280 euro die ze verdienen geen belasting te betalen. Daarvan kunnen ze dan pensioen opbouwen en verzekeringen betalen, was het idee, maar vakbonden zien het als een vorm van staatssteun voor zelfstandigen.

Het geld dat vrijkomt door de verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt gebruikt om de lastenverlichting voor burgers te betalen. Het kabinet wil daar 3 euro miljard voor uittrekken. Dit wordt verder betaald door de verlaging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting een jaar uit te stellen. In 2021 gaat deze winstbelasting wel omlaag, maar minder dan gepland.