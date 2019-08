1,5 ton voor actie voor Amazone

De actie van het Wereld Natuur Fonds (WWF) voor het Amazonegebied heeft sinds donderdagavond 150.000 euro opgebracht. Dat meldde de natuurorganisatie zaterdagmiddag. De actie gaat de komende week door.

De opbrengst gaat naar de bestrijding van diverse branden in het Amazonegebied en omliggende natuurparken. Het geld uit Nederland wordt onder meer besteed aan veiligheidspakken, zuurstofmaskers en helmen voor veertig parkrangers.

“De afgelopen tijd zijn vele hectaren natuur in rook opgegaan, mede als gevolg van ontbossing voor vee- en sojateelt. Hierdoor wordt het leefgebied van lokale gemeenschappen en talloze bijzondere dieren en planten ernstig bedreigd”, aldus Kirsten Schuijt, directeur van de Nederlandse tak van WWF.

De organisatie vindt het belangrijk dat het Nederlandse kabinet aandringt op Europese regelgeving die ervoor zorgt dat er geen producten en grondstoffen binnenkomen uit ontboste gebieden. “Nederland is een groot handelsland en kan er samen met andere Europese lidstaten voor zorgen dat er in handelsakkoorden bindende afspraken komen over duurzaamheid en het tegengaan van ontbossing”, aldus Schuijt.