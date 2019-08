De Amsterdamse Stadsschouwburg bestaat 125 jaar. En dat wordt gevierd met de hele dag gratis previews en voorstellingen, rondleidingen achter de schermen met speciale acts en ontmoetingen. Ook deelt het theater aan het Leidseplein taart uit aan duizend mensen en worden er 125 kaarten weggeven voor de voorstelling De Kersentuin op zaterdag.

Tot in de late uurtjes kan er bovendien worden gedanst tijdens Club ITA, de afkorting van toneelgezelschap Internationaal Theater Amsterdam waar de schouwburg onderdak aan biedt.

De Stadsschouwburg opende in 1894 de deuren, nadat de voormalige schouwburg in 1890 was afgebrand. De Koninklijke Vereeniging ‘Het Nederlandsch Toneel’ nam het initiatief tot herbouw, die financieel mogelijk werd gemaakt door vooraanstaande Amsterdammers. Het nieuwe theater is een ontwerp van architecten A.L. van Gendt en J.L. en J.B. Springer.

Het gebouw onderging in 2009 nog een flinke verbouwing, waardoor de schouwburg weer een tijd vooruit kan.