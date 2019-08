Bestuurder rijdt door na scheppen voetganger

In Waalwijk (Noord-Brabant) is een automobilist doorgereden nadat deze iemand had aangereden. Het incident gebeurde op de Mozartlaan in Waalwijk in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een 27-jarige man raakte daarbij gewond. Hij is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Het slachtoffer werd geschept door de auto toen hij met een groepje vrienden bij een oversteekplaats de weg overstak. Hij kwam op de motorkap terecht en viel daarna op de grond.

De auto hield hierna kort in, maar de bestuurder reed toch door. De getuigen konden geen duidelijk signalement geven van de bestuurder. Het gaat vermoedelijk om een donkerrode auto.