Burgemeester Assen: incident heeft veel impact

Het incident zaterdagmiddag in Assen waarbij een man overleed heeft gezorgd voor veel impact in de wijk. Dat zegt burgemeester Marco Out. Hij bezocht de wijk Peelo waar de politie iets eerder in de middag vijf omwonenden aanhield. Volgens de politie waren die op de man afgegaan omdat ze hem verdachten van een zedendelict.

“Het is nu ontzettend belangrijk dat de politie helder krijgt wat er precies is gebeurd. Daar werken nu dan ook heel veel mensen aan.” Uit gesprekken met mensen in de wijk is Out duidelijk geworden dat veel wijkbewoners erg zijn geschrokken. “Door het mooie weer zaten veel mensen buiten. Ik weet niet hoeveel mensen het incident daadwerkelijk hebben gezien, maar er is nogal geschreeuwd, dus velen hebben het gehoord.”

De burgemeester en gemeente gaan de komende dagen in de gaten houden of mensen in de wijk ondersteuning nodig hebben. “We blijven goed kijken wat er leeft. Verder is er een familie van wie iemand is overleden, en zijn er vijf families van wie er eentje is meegenomen voor verhoor. Ook die families gaan we ondersteunen.”

De politie kreeg tegen 13.00 uur een melding over een man op het veldje die onzedelijke handelingen zou uitvoeren met een kind. Agenten gingen daarop af, maar inmiddels bleken ook vijf mannen uit de omgeving ernaartoe te zijn gerend. Er ontstond volgens de politie een schermutseling. Toen agenten aankwamen, zagen die het slachtoffer op de grond liggen met de vijf mannen op zich.