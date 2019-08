Financieel directeur afvalverwerker AEB weg

De financieel directeur van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is per direct opgestapt. Dat bevestigde een woordvoerder van AEB zaterdag na berichtgeving door AT5.

AEB kampt met technische mankementen en miljoenentekorten. Verbrandingsovens liggen om veiligheidsredenen stil en het bedrijf kan de afvalstromen niet meer aan. AEB is een verzelfstandigd bedrijf, maar alle aandelen zijn in handen van de gemeente Amsterdam. Die onderzoekt de mogelijkheid om het AEB of delen ervan te verkopen. Een andere optie om de problemen voor de langere termijn op te lossen is een ingrijpende herstructurering van het bedrijf.

“De partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan en hebben afgesproken er verder niet over uit te weiden”, aldus de zegsman.