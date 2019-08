Kans op officiële hittegolf De Bilt

Het verwachte warme weer van de komende dagen levert mogelijk een officiële hittegolf in De Bilt op. Dat is bijzonder: nooit eerder kwam op het belangrijkste meetstation zo laat in het jaar een hittegolf voor, zo meldt Weeronline. Het huidige record dateert uit 2001, toen tussen 22 en 26 augustus sprake was van een hittegolf.

Voor een officiële hittegolf moet het in De Bilt op ten minste vijf dagen 25 graden of warmer zijn. Daarvan moeten minstens drie dagen tropische temperaturen opleveren van 30 graden of meer. Zaterdag tot en met woensdag wordt het naar verwachting ruim boven de 25 graden. De kans in De Bilt op tropische temperaturen varieert zondag tot en met woensdag van 40 tot 70 procent.

Mocht het tot een officiële hittegolf komen, dan is dat al de tweede keer dit jaar. Sinds het begin van de metingen kwam het in De Bilt 27 keer tot een hittegolf. De langste officiële hittegolf ooit telde achttien dagen, werd gemeten in 1975 en duurde van 29 juli tot en met 15 augustus. De vroegste hittegolf in De Bilt liep van 21 tot en met 25 mei 1922.

Een stuk zekerder dan een hittegolf in De Bilt is de komst van een regionale hittegolf, waarschijnlijk in het zuiden van het land. Weeronline schat die kans op bijna 100 procent. Het zou de derde regionale hittegolf van 2019 betekenen. Slechts vier keer eerder kwamen in één jaar drie regionale hittegolven of meer voor.