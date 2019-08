Rainbow Warrior III legt de loopplank uit

De Rainbow Warrior III, een van de drie actieschepen van Greenpeace, is voor het eerst in vijf jaar weer eens in Amsterdam. Wie dat wil, kan zaterdag en zondag een kijkje aan boord nemen en een rondleiding van een halfuur krijgen.

Het schip ligt in Amsterdam-Noord aangemeerd in de duurzame haven Kaap de Groene Hoop, naast de NDSM-pont. Tussen 10.00 en 16.00 uur ligt de loopplank uit voor het publiek.

Rainbow Warrior III blijft ruim een week in de hoofdstad voor onderhoud en de wisseling van bemanning. Greenpeace heeft zijn hoofdkwartier in Amsterdam.