Zomer van 2019 in top drie warmste ooit

De zomer van 2019 was bijzonder warm. Met een gemiddelde temperatuur van 18,5 graden in De Bilt staat hij zelfs in de top drie warmste zomers sinds het begin van de metingen, zo meldt Weeronline. Enkel vorig jaar en in 2003 was het warmer, met 18,9 en 18,7 graden.

Ook opvallend: de zomer telde dit jaar in De Bilt twee keer zoveel tropische dagen – met temperaturen van 30 graden of meer – dan gemiddeld. Bovendien worden komende tijd nog meer tropische dag verwacht. Het aantal warme dagen, waarbij het kwik tot boven de 20 graden stijgt, komt waarschijnlijk uit op 73 dagen, tegen 60 normaal. Gek genoeg ligt het aantal ‘zomerse dagen’ met temperaturen van 25 graden of meer op een heel normale hoogte.

Tijdens de tropische dagen deze zomer steeg het kwik in De Bilt tot ongekende hoogte. Op 25 juli werd het, op de dag dat in Gilze-Rijen een temperatuurrecord van 40,7 graden werd neergezet, in De Bilt 37,5 graden. Nooit eerder was het zo warm bij het belangrijkste meetstation.

De temperaturen van juli zullen waarschijnlijk niet worden gehaald, maar komende dagen wacht Nederland opnieuw een warme periode. In het zuidoosten wordt het zaterdag al ruim 30 graden. Stijgt de temperatuur ook zondag en maandag tot 30 graden of meer, dan is daar sprake van een regionale hittegolf – de derde keer deze zomer. Sinds de metingen begonnen zijn er slechts vier jaren geweest met drie regionale hittegolven of meer.