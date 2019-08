25.000 bezoekers voor Redhead Days in Tilburg

In Tilburg hebben dit weekend ongeveer 25.000 mensen een bezoek gebracht aan de veertiende editie van Redhead Days, ofwel internationale ‘roodharigendag’. Niet alleen roodharigen uit alle windstreken zelf, maar ook familie, fans en willekeurige Tilburgers namen een kijkje, vertelde een woordvoerder van het evenement.

“Het was dit jaar de redhot-editie”, aldus de zegsman verwijzend naar de tropische temperaturen. “Niet de ideale omstandigheden voor de redheads met hun tere huidjes”, grapt hij. “Maar beter dan de paraplu-editie van vorig jaar in Breda.” Het festival trok toen aanzienlijk minder bezoekers als gevolg van het slechte weer.

In de stralende zon konden de roodharigen en anderen genieten van activiteiten voor jong en oud zoals spelletjes, optredens van bandjes en tentoonstellingen en lezingen over rood haar. Daarin werden soms dingen verteld over roodharigen die maar weinig mensen weten. “Zoals dat de huid van een dertigjarige roodharige eruit ziet als die van een twintigjarige, omdat roodharigen meer uit de zon blijven. Mits de persoon niet rookt. En dat roodharigen assertiever zijn dan anderen omdat ze nu eenmaal gewend zijn aandacht te krijgen.”

Het traditionele hoogtepunt van de dagen vormt traditioneel de fotoshoot, waarbij meer dan duizend mannen, vrouwen en kinderen met rood haar samen op de foto gaan. “Naast de reguliere foto is dit jaar voor het eerst ook een 360 gradenfoto gemaakt.”

Ook representatief onderzoek van peiler en tv-maker Gijs Rademakers, zelf een redhead, gaf meer inzicht in de leefwereld van de roodharigen. “De studie wees weliswaar uit dat roodharigen vaker gepest zijn of worden, maar óók dat ze naar verhouding meer complimenten krijgen dan dragers van een andere haarkleur.”

Mede vanwege onenigheid tussen de organisatie en de gemeente Breda over subsidies, werd voor deze editie uitgeweken naar Tilburg. Tot volle tevredenheid van de organisatoren. “Het voelde als een warm bad. Als het aan mij ligt, komen we hier de komende honderd jaar”, zegt de woordvoerder.