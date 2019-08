De Hond: electorale glans FVD afgenomen

De electorale glans van Forum voor Democratie is afgenomen, constateert Maurice de Hond zondag in een peiling. “Terwijl begin augustus het gedoe rondom Henk Otten bij FVD nog vrij weinig electoraal effect leek te hebben, is dat nu wel goed te zien”, aldus de peiler.

FVD zakt naar 16 zetels, een daling van 4 zetels ten opzichte van de vorige peiling drie weken geleden. Daarnaast, aldus de Hond, zegt nog maar 61 procent van de mensen die bij de provinciale statenverkiezingen op FVD stemde dat ook bij Tweede Kamerverkiezingen te zullen doen. Eind maart was dat nog 90 procent en eind mei 81 procent.

Otten, die door FVD uit de partij werd gezet en een nieuwe partij is begonnen, gooit electoraal geen hoge ogen. Van de mensen die recent op de FVD stemden, zegt slechts 1 procent zeker op de partij van Otten te gaan stemmen. 5 procent geeft die partij “een grote kans” op zijn of haar stem. “Als dit de cijfers zouden zijn vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen dan is de kans klein dat de partij een zetel haalt”, aldus De Hond.

De PVV profiteert het meeste van de situatie bij FVD. De partij van Geert Wilders krijgt in de peiling 13 zetels, 2 meer dan drie weken geleden. In april stond de PVV nog op 8 zetels. SP, 50PLUS en D66 winnen een zetel. De partij van Rob Jetten verliest daarmee nog altijd 8 zetels ten opzichte van het aantal huidige zetels in de Tweede Kamer.