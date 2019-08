Dode in ‘drugsappartement’ Rotterdam

De politie heeft zondag in een woning aan de Louise de Colignylaan in Rotterdam een dode man aangetroffen. De politie en familie van de man waren naar het adres gegaan omdat ze vermoedden dat de man zich daar bevond. Hij werd vermist.

In de woning lag 100 kilo drugs. Het zou gaan om een soort verpakkingsbedrijfje. Om welke drugs het gaat moet onderzoek nog uitwijzen. In eerste instantie dacht de politie met een drugslab te maken te hebben en vermoedde ze dat er giftige dampen hingen. De brandweer trof echter niets raars aan in de lucht, aldus een politiewoordvoerder.

In het appartement werd een tweede man aangetroffen met wie het niet goed ging, maar die wel aanspreekbaar was. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met de twee mannen is gebeurd moet onderzoek uitwijzen.