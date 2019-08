Passagiers KLM-vlucht vast op Sint-Maarten

Passagiers van een KLM-vlucht zitten al twee dagen vast op Sint-Maarten. Vlucht KL789 zou op vrijdag via Curaçao naar Amsterdam vertrekken, maar het vliegtuig kampt met een defect onderdeel.

Een nieuw onderdeel is volgens een woordvoerster van KLM op dit moment onderweg naar het Antilliaanse eiland. De bedoeling is dat het zondag nog wordt vervangen, zodat het vliegtuig in de nacht van zondag op maandag alsnog kan vertrekken.

“Een vervelende situatie”, aldus de woordvoerster, die zegt dat de passagiers door KLM gedurende de vertraging in hotels zijn ondergebracht.