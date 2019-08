ProRail rondt werkzaamheden spoor het Gooi af

Spoorbeheerder ProRail rondt zondag grootschalige werkzaamheden af in de regio het Gooi. De ingrepen zorgen er onder meer voor dat treinen tussen Naarden-Bussum en Weesp voortaan 130 km kunnen rijden in plaats van 80.

Drie weken lang is ProRail bezig geweest in de regio. Zo werden sporen, seinen, wissels en bovenleidingen verwijderd of vervangen, bij Naarden-Bussum en bij Weesp. Bij het Naardermeer werd een onderdoorgang gemaakt voor wandelaars en fietsers, voor dieren zijn faunapassages onder het spoor gebouwd. Bij Diemen werden nieuwe geluidsschermen aangelegd. Dat station kreeg ook een nieuwe perronvloer. Het monumentale station Naarden-Bussum wordt volledig gerestaureerd.

Door de werkzaamheden moesten reizigers rond Naarden-Bussum, Hilversum en later ook Weesp omreizen of een vervangende NS-bus nemen. Er was geen of zeer beperkt treinverkeer tussen Weesp en Amsterdam Centraal. Volgens een woordvoerder van ProRail zijn de klussen volgens planning verlopen, waardoor vanaf maandagochtend vroeg de normale dienstregeling weer van kracht is.