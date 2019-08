September wordt warmer en natter dan normaal

Komende septembermaand wordt gekenmerkt door wisselvallig weer. Volgens Weeronline is er komende maand kans op buien en koelere dagen, die, met name later in de maand, afwisselen met warme en droge dagen. Over de gehele maand wordt september warmer en natter dan normaal.

Waar augustus zomers eindigt, neemt begin volgende maand de kans op buien en koeler weer toe. De vooruitzichten voor de tweede helft van september laten vrij gebruikelijk Nederlands weer zien. Daarbij is kans op buien, maar zijn er ook droge dagen met warmer weer. Een aantal zomerse dagen is mogelijk, maar over het algemeen stijgt de temperatuur niet boven de ‘zomerse’ 25 graden.

Over de hele maand komt de temperatuur naar verwachting uit op 15 graden, een halve graad hoger dan normaal. Die temperatuur is geen maximum, maar een gemiddelde over gehele dagen.

Met ongeveer 90 millimeter tegen 78 normaal verloopt september iets natter dan gewoonlijk. De meeste regen valt in de kustprovincies. Het zeewater is ongeveer 1 à 2 graden warmer dan gebruikelijk, wat juist aan zee voor felle buien kan zorgen.

Na september lijkt de herfst pas echt van start te gaan, met regelmatig veel regen en wind. Omdat de wind naar verwachting vaak uit het zuidwesten zal komen en de Noordzee ook na september nog warmer zal zijn dan gebruikelijk, ligt de temperatuur boven land naar verwachting ook boven het normale gemiddelde.