Spandoeken langs parcours Bauke Mollema Tocht

De Bauke Mollema Tocht, de jaarlijkse fietstocht door Groningen, is dit keer door omwonenden en actievoerders aangegrepen om te protesteren tegen de gaswinning in het gebied. Met goedkeuring van wielrenner Bauke Mollema zelf. De Groninger Mollema zei al eerder te hopen dat de vier nieuwe routes – dit keer vooral door ‘gaswinnings- en bevingsgebied’ – leiden tot meer aandacht voor de zorgen van de inwoners over de gaswinning.

Langs de route hingen op veel plekken spandoeken en waren borden opgehangen, met teksten gericht tegen de NAM die verantwoordelijk is voor de gaswinning. Maar ook lieten bewoners zien het niet eens te zijn met de schadevergoedingsregelingen. Initiatiefnemer van de protesten is actiegroep Code Rood Groningen, die de hele week verzet zal voeren. Ze willen dat de gaskraan “echt” dichtgaat en eisen meer politieke daadkracht. Hun basiskamp hebben ze opgeslagen in een door bevingen onbewoonbaar geraakte boerderij in Loppersum.