Tank- en vliegtuigshow trekt 8800 bezoekers

Dit weekend zijn 8800 mensen afgekomen op het Soesterberg Zomeroffensief: een tweedaags evenement op het buitenterrein bij het Nationaal Militair Museum. Dat aantal is iets minder dan gehoopt, zegt de organisatie, maar het was erg warm en bovendien was er concurrentie van een vliegshow in Ede.

Er waren tientallen bijzondere vlieg- en voertuigen te zien, zoals de F-104 Starfighter, een van de bekendste gevechtsvliegtuigen van de vorige eeuw.

Ook een F-4 Phantom stond opgesteld, evenals een Britse Challenger-tank en een Russische T34-tank. Twee keer per dag is een show opgevoerd, maar ook was er een militaire markt, muziek, een foodcourt en waren er activiteiten voor kinderen.