Warme Uitmarkt trekt 450.000 belangstellenden

Op de Uitmarkt, de aftrap van het nieuwe culturele seizoen, zijn dit jaar 450.000 mensen afgekomen. Een prachtige editie, zegt de organisatie, met voor iedereen wat wils. In Amsterdam lieten traditiegetrouw theatermakers, musici, dansers, cabaretiers, schrijvers en tentoonstellingsmakers het hele weekend het publiek kennismaken met alles wat er de komende tijd in ons land is te zien en te horen.

Deze 42e editie speelde zich af op het Museumplein, het Leidseplein en in het Vondelpark. Zondagavond sluiten Frits Sissing en Romy Monteiro het evenement af met de Musical Sing-a-Long, die wordt uitgezonden op NPO 1.

“Het was natuurlijk prachtig weer. Soms zelfs een beetje te warm, maar er waren genoeg activiteiten op binnenpodia waar mensen weer even konden afkoelen”, zei Geerte Udo van de organisatie. Volgens haar kwamen de belangstellenden uit het hele land, sommigen speciaal voor de boekenmarkt, anderen weer voor het hiphop-programma.