In De Bilt is het zondag aan het begin van de avond 31,3 graden geworden. Daarmee is het de warmste 25 augustus ooit gemeten, meldt Weeronline.

Het oude record dateert uit 2001, toen het op deze dag in De Bilt 31,1 graden werd. Het is al het twaalfde officiƫle datum-warmterecord van het jaar. Vier records vielen in februari, drie in juni en vier tijdens de hete periode in juli.

Komende dagen blijft het tropisch met 30 tot 32 graden.