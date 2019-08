De hulpdiensten zijn zaterdagavond op het Markermeer bij Veenhuizen aan het zoeken naar een vrouw. Daarbij zijn brandweerduikers, een politiehelikopter en reddingsboten ingezet.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord gaat het om een vrouw die daar samen met een vriendin was. “Ze verloren elkaar even uit het oog en toen was ze verdwenen. Haar persoonlijke spullen zoals haar telefoon lagen er nog.”

De identiteit van de vermiste vrouw is niet bekend.