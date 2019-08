A2 nacht dicht voor proefsluiting dijk

De snelweg A2 van Den Bosch naar Utrecht gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag dicht tussen Deil en Everdingen. Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland oefenen die nacht het sluiten van een hoogwaterkering op de snelweg. Verkeer moet rekening houden met ongeveer een halfuur vertraging door omleidingen, aldus het schap.

De drukbereden A2 doorsnijdt de eeuwenoude Diefdijk. Deze dijk, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, moet voorkomen dat de Randstad onder water loopt als er langs de grote rivieren in Gelderland een dijk zou breken.

Als er watersnood zou dreigen, wordt de dijk dwars over de snelweg gesloten met betonnen balken met rubberstrips. Deze balken van 30 meter lang en een meter hoog liggen altijd opgeslagen op het viaduct in de A2 bij Everdingen. Drie balken op elkaar zijn net zo hoog en waterdicht als de dijk, aldus Rijkswaterstaat.

Voor de oefening tillen twee telescoopkranen de balken in speciale sleuven die al in het wegdek en in de dijk zitten. Publiek kan de operatie bekijken vanaf de kazemat aan de Diefdijk-Zuid in Culemborg.