Actrice Grives blijft in Belgische cel

Actrice Imanuelle Grives blijft voorlopig in een cel op verdenking van drugshandel op het Belgische festival Tomorrowland. De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen verlengde de hechtenis van de 34-jarige Rotterdamse maandag voor de tweede keer.

Een datum voor de rechtszaak is er nog niet. Maar haar advocaat Koen Vaneecke verwacht dat die “waarschijnlijk binnen 10 dagen tot twee weken” zal plaatsvinden. “De beslissing van de raadkamer is te betreuren, ik hoop niet dat het de bedoeling is dat ze tot een voorbeeld wordt genomen.” Een collega van hem heeft de zitting bijgewoond. Grives moest daarna terug naar de gevangenis en heeft volgens Vaneecke nog niet de kans gehad te reageren.

De actrice werd op 21 juli aangehouden. Volgens het OM had ze 5 xtc-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine in haar bezit. Dat zijn lagere hoeveelheden dan eerder gemeld. Op haar logeeradres werden nog veel meer drugs aangetroffen: 77 xtc-pillen, 11,2 gram cocaïne, 11,8 gram amfetamine, 9,8 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,9 gram GHB en 3 gram cannabis.

Haar verklaring dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol vindt het OM twijfelachtig. Grives wordt verdacht van “mededaderschap aan handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen”. Naast Grives werden ook twee Amerikaanse vrouwen van 39 en 41 jaar aangehouden.