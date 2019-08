Buma geïnstalleerd als burgemeester Leeuwarden

Sybrand Buma is maandag geïnstalleerd als burgemeester van Leeuwarden. De 54-jarige Buma was sinds 2010 fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer. Daarvoor werkte hij onder meer voor de Raad van State en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De installatie gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Grote of Jacobijnenkerk in Leeuwarden.

De Fries, die is geboren in Workum, volgt Ferd Crone (PvdA) op als burgervader van Leeuwarden. Die bekleedde het ambt sinds november 2007.