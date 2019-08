Halsema geeft startschot 10e editie SAIL

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft de voorbereidingen voor de tiende editie van SAIL afgetrapt. Ze deed dat door de eerste 25 stagiar(e)s te installeren en 10 vrijwilligers die hun steentje gaan bijdragen aan het evenement.

SAIL is eens in de vijf jaar. Volgend jaar wordt het evenement gehouden van 12 tot en met 16 augustus. Tijdens deze jubileumeditie komen zo’n zeshonderd schepen vanuit de hele wereld naar de hoofdstad. De haven wordt tijdelijk omgedoopt tot de Oranje Oceaan en is het decor voor cultuur, muziek, debat en vijftig tallships: grote, zeewaardige zeilschepen.

Grote publiekstrekkers die al hebben toegezegd te komen zijn ARC Gloria uit Colombia, Santa Maria Manuela uit Portugal en het vlaggenschip Clipper Stad Amsterdam. “De kapiteins en bemanningen vanuit de hele wereld geven aan dat zij niet kunnen wachten tot de start van SAIL in Amsterdam. Uniek met zo’n warme ontvangst in de hoofdstad van zo veel liefhebbers op water en land”, zegt Mitra van Raalten, directeur Stichting SAIL Amsterdam.

Het thema van dit jaar is SAIL Amsterdam 2020 verbindt de hele wereld. De organisator verwacht op het evenement ruim 2 miljoen bezoekers te mogen verwelkomen. Het de bedoeling dat dit de duurzaamste editie van SAIL wordt die ooit is georganiseerd. Daarvoor werd in 2015 een speciaal duurzaamheidsprogramma gestart. “De hele opzet, organisatie en uitvoer zal maximaal groen zijn”, belooft de organisatie.

Met een opleidingsmogelijkheid, de zogenoemde SAIL Academy, hoopt de organisatie jongeren via stages en vrijwilligerswerk bij het evenement te betrekken.