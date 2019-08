Henny Huisman komt met biografie

Tv-presentator Henny Huisman komt met een biografie. Het boek Henny moet uitkomen voor zijn zeventigste verjaardag in juni 2021. Dat heeft de voormalige presentator van de Mini-playbackshow en de Soundmixshow maandag bevestigd naar aanleiding van een bericht in het radioprogramma Veronica Inside.

“Er waren een aantal mensen die het de afgelopen jaren graag wilden doen, maar ik heb de boot lange tijd afgehouden”, aldus Huisman. “Het heeft iets definitiefs, alsof je bijna dood bent. Maar mijn zeventigste verjaardag leek mij toch een mooie mijlpaal.” Henny komt vol te staan met verhalen over Henny Huisman en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Volgens Huisman moet het vooral een luchtige terugblik op zijn leven worden, voor een groot publiek. “Ik ben geen man die opeens filosofisch gaat terugblikken en opeens allemaal wijsheden gaat reciteren.”

Voor Huisman staan volgend jaar ook de opnames voor de misdaadkomedie La Famiglia op het programma. Hij wordt in die productie per ongeluk opgejaagd door de Italiaanse maffia. Het boek wordt geschreven door Kevin Kraan en uitgebracht door uitgeverij Inside. Kraan schreef eerder het boek No Limit, over de grote Eurodance-hits uit de jaren negentig.