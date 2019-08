Poolse man na strandbezoek vermist

Een Poolse man wordt sinds zondagavond vermist na een strandbezoek in Ter Heijde (gemeente Westland). Enkele Poolse vrienden van de man sloegen rond 18.45 uur alarm bij de strandpost van de Monsterse reddingsbrigade, nadat hij al enkele uren niet meer was gezien.

Politie, de KNRM en andere hulpverleners zochten in samenwerking met een helikopter tot het donker vergeefs naar de man, van Kijkduin tot aan ’s Gravenzande. Volgens de plaatselijke reddingsbrigade is de man zwemmend in zee gesignaleerd.