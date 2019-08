Rechter beslist over hechtenis actrice Grives

Actrice Imanuelle Grives weet maandag of ze langer in de cel blijft voor drugshandel op het Belgische festival Tomorrowland. De 34-jarige Rotterdamse zit inmiddels ruim een maand vast. De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen behandelt haar zaak achter gesloten deuren als nummer 17 op de rol, volgens het Openbaar Ministerie wellicht in de vroege middag.

Grives’ hechtenis kan met een maand worden verlengd, maar ze kan ook onder elektronisch toezicht in België worden geplaatst. Ook kunnen andere voorwaarden aan een eventuele voorlopige vrijlating worden verbonden. Grives woont de zitting bij, verwacht haar advocaat.

De actrice werd op 21 juli aangehouden met meer dan 100 xtc- en amfetaminepillen, MDMA, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Op haar logeeradres lagen nog meer drugs. Grives wordt verdacht van “mededaderschap in de handel van verdovende middelen/psychotrope stoffen”. Naar eigen zeggen verkocht ze drugs als voorbereiding op een nieuwe rol, maar het OM vindt dat verhaal twijfelachtig.