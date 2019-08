Smokkelpoging gevangenis Zaanstad verijdeld

Een externe medewerker van het Justitieel Complex Zaanstad is aangehouden wegens een poging geld, drugs en een set lopers om sloten te forceren de gevangenis in te smokkelen. Dat gebeurde op 15 augustus, bevestigt een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

De woordvoerster stelt dat niets de gevangenis is binnengekomen en dat het controlesysteem heeft gewerkt. De verdachte is in dienst van een bedrijf dat werkzaamheden in de gevangenis verricht.

Vorige week werd al bekend dat een medewerker van het Justitieel Complex Zaanstad het gebouw was binnengekomen met een airsoftwapen in zijn sporttas. De beveiliger die de medewerker doorliet, werkt niet meer in Zaanstad, meldde het ministerie.

De medewerker die het luchtdrukwapen per ongeluk meenam, vertelde de portier zelf dat hij het wapen in zijn sporttas had toen hij hij het ontdekte en het weer naar buiten wilde brengen. Het Bureau Integriteit doet daar onderzoek naar de kwestie. In afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek is de medewerker de toegang tot de inrichting ontzegd.